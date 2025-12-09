Члены поискового движения России установили имена 15 тысяч советских солдат

09 декабря 2025, 15:58

Фото: пресс-служба Роспатриотцентра

Имена 15 тысяч солдат Красной армии, погибших на полях Великой Отечественной войны и считавшихся пропавшими без вести, установили участники Поискового движения России за 12 лет своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.







По всей стране действуют около полутора тысяч поисковых отрядов: они разыскивают останки бойцов, занимаются их идентификацией и помогают с организацией захоронений. В частности, за время свой деятельности они похоронили более 250 тысяч советских солдат.

«Присоединиться к движению могут все желающие. Для этого достаточно найти отряд в своём регионе или организовать собственный», — говорится в сообщении.

Подробную информацию о Поисковом движении России можно найти на сайте рф-поиск.рф.