Члены поискового движения России установили имена 15 тысяч советских солдат
Имена 15 тысяч солдат Красной армии, погибших на полях Великой Отечественной войны и считавшихся пропавшими без вести, установили участники Поискового движения России за 12 лет своей деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
По всей стране действуют около полутора тысяч поисковых отрядов: они разыскивают останки бойцов, занимаются их идентификацией и помогают с организацией захоронений. В частности, за время свой деятельности они похоронили более 250 тысяч советских солдат.
«Присоединиться к движению могут все желающие. Для этого достаточно найти отряд в своём регионе или организовать собственный», — говорится в сообщении.
Подробную информацию о Поисковом движении России можно найти на сайте рф-поиск.рф.