В Подмосковье принимают заявки на премию Губернатора «Мы рядом. Доброе дело»

09 декабря 2025

В Московской области начали приём заявки на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». Она поддерживает людей, чьи инициативы меняют жизнь региона. В 2025 году в центре внимания — участники специальной военной операции, их семьи, а еще — волонтеры и общественные деятели.





Премия — не только награда, но и ресурс для реализации будущих инициатив. Лауреаты используют премию для дальнейшей закупки помощи нашим бойцам, организации логистики гуманитарных конвоев и реализации собственных социальных проектов.

«У нас в Подмосковье много неравнодушных, чутких людей, которые своими поступками и усердным трудом меняют мир к лучшему. А те дела, которые идут от сердца, нужно обязательно поощрять. Для этого 12 лет назад мы ввели специальную премию. За всё время её лауреатами стали более 13 000 человек», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

— ветераны СВО, которые помогают в повседневной жизни: доставляют гуманитарную помощь, занимаются патриотическим воспитанием, поддерживают других военнослужащих; «Доброе дело» — социально значимые инициативы, волонтерские и инклюзивные проекты региона.