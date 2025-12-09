В Подмосковье принимают заявки на премию Губернатора «Мы рядом. Доброе дело»
В Московской области начали приём заявки на ежегодную губернаторскую премию «Мы рядом. Доброе дело». Она поддерживает людей, чьи инициативы меняют жизнь региона. В 2025 году в центре внимания — участники специальной военной операции, их семьи, а еще — волонтеры и общественные деятели.
Премия — не только награда, но и ресурс для реализации будущих инициатив. Лауреаты используют премию для дальнейшей закупки помощи нашим бойцам, организации логистики гуманитарных конвоев и реализации собственных социальных проектов.
«У нас в Подмосковье много неравнодушных, чутких людей, которые своими поступками и усердным трудом меняют мир к лучшему. А те дела, которые идут от сердца, нужно обязательно поощрять. Для этого 12 лет назад мы ввели специальную премию. За всё время её лауреатами стали более 13 000 человек», — отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.За 12 лет общий призовой фонд превысил 1,5 миллиарда рублей. В этом году фонд составляет 80 миллионов рублей, которые разделят между 100 победителями в трех номинациях:
- «Герои на службе» — участники СВО, проявившие мужество и героизм на передовой;
- «Герои в тылу» — ветераны СВО, которые помогают в повседневной жизни: доставляют гуманитарную помощь, занимаются патриотическим воспитанием, поддерживают других военнослужащих;
- «Доброе дело» — социально значимые инициативы, волонтерские и инклюзивные проекты региона.
Всё о премии Губернатора 2025 — на сайте и в телеграм-канале «МЫ РЯДОМ. ДОБРОЕ ДЕЛО».