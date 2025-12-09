В Подмосковье подвели итоги Года Защитника Отечества

09 декабря 2025, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в городском округе Люберцы

В Подмосковье подвели итоги масштабной работы по сохранению исторической памяти в рамках Года Защитника Отечества и празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. О новых форматах работы с молодежью, тысячах мероприятий, фотовыставках, музеях и реставрации мемориалов рассказал секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.





В преддверии 9 Мая партийцы проверили состояние 3042 памятных объектов, посвященных Победе. В регионе продолжили комплексную реставрацию воинских мемориалов и благоустройство прилегающих территорий. Всего прошло 1 026 памятных акций, включая традиционный «Диктант Победы», в котором приняли участие почти 70 000 человек.



«Мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, были организованы «Единой Россией» в каждом муниципалитете», — отметил Игорь Брынцалов. По его словам, в регионе активно использовали современные форматы для работы с детьми и молодежью: соцсети, арт-проекты и муралы. «У нас невероятная молодёжь, активная, позитивная, умеющая созидать. Благодарю наших депутатов, активистов, сторонников — весь наш актив», — отметил Игорь Брынцалов.



Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в Московской области



Уроки мужества,

патриотические встречи к памятным датам,

открытие школьных музеев,

чествование участников СВО.

Фото: пресс-служба отделения «Единой России» в Московской области



«Единая Россия» остается одним из флагманов системной патриотической работы», — подчеркнул председатель Московской областной Думы.

​Фото: пресс-служба Администрации Ленинского городского округа



«Наша задача — не просто хранить историю, а передавать её молодёжи в живой, понятной форме. Великая Победа была достигнута единством народа, и сегодня мы должны демонстрировать такое же единство — в память о подвиге наших предков», — сказал региональный координатор проекта «Историческая память», депутат Мособлдумы Владимир Вшивцев.