Даниил Елесин из Долгопрудного участвует в телешоу «Голос. Дети»
6 ноября в «слепых» прослушиваниях популярной телепрограммы «Голос. Дети» примет участие юный представитель Долгопрудного Даниил Елесин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
13-летний подросток учится в школе «Содружество». До недавнего времени совмещал музыку с футболом, но страсть к вокалу взяла верх. Петь и танцевать мальчик любил с раннего детства, а исполнительством на высоком уровне занялся два года назад в ансамбле «Непоседы». Там ему посоветовали попробовать силы в конкурсах и фестивалях.
«Сейчас Даниил задумывается о профессиональной певческой карьере. Как говорит мама мальчика Анна, он поёт практически 24 часа в сутки. А чтобы быть готовым ко всем вызовам музыкальной среды, в этом году юный исполнитель поступил в Эстрадный отдел долгопрудненской Детской школы искусств», – рассказали в администрации.
Там добавили, что отделением заведует талантливый педагог Илья Жалнин, и Даниилу очень нравится там заниматься.