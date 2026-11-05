Даниил Елесин из Долгопрудного участвует в телешоу «Голос. Дети»

05 ноября 2026, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

6 ноября в «слепых» прослушиваниях популярной телепрограммы «Голос. Дети» примет участие юный представитель Долгопрудного Даниил Елесин. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





13-летний подросток учится в школе «Содружество». До недавнего времени совмещал музыку с футболом, но страсть к вокалу взяла верх. Петь и танцевать мальчик любил с раннего детства, а исполнительством на высоком уровне занялся два года назад в ансамбле «Непоседы». Там ему посоветовали попробовать силы в конкурсах и фестивалях.

«Сейчас Даниил задумывается о профессиональной певческой карьере. Как говорит мама мальчика Анна, он поёт практически 24 часа в сутки. А чтобы быть готовым ко всем вызовам музыкальной среды, в этом году юный исполнитель поступил в Эстрадный отдел долгопрудненской Детской школы искусств», – рассказали в администрации.