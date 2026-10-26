В Долгопрудном построили многоквартирный дом с детским садом и поликлиникой

26 октября 2026, 09:07

оригинал Фото: пресс-служба Минжилполитики МО

Дом на 838 квартир с детсадом на 135 мест, поликлиникой на 95 посещений в смену и подземным гаражом построили в составе жилого комплекса «Гранель Бригантина» на территории округа Долгопрудный. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.





Новостройка является последним жилым объектом ЖК. Ей уже выдали разрешение на ввод в эксплуатацию.





«Дом переменной этажности — от одного до 23 этажей. Его общая площадь составляет 63 200 квадратных метров, из которых на квартиры приходится 38 400 квадратных метров. Площадь детского сада во встроенно-пристроенной части — две с половиной тысячи квадратных метров, а поликлиники — 533 квадратных метра», — говорится в сообщении.