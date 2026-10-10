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В парке Долгопрудного на субботнике собрали более 500 мешков листвы

Фото: Администрация Долгопрудный г.о.

Сегодня, 10 октября, в Центральном парке Победы Долгопрудного прошел субботник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.



Сегодня, 10 октября, в Центральном парке Победы Долгопрудного прошел субботник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В экологической акции приняли участие временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Руслан Смашнев, представители администрации и профильных служб, военнослужащие, депутаты и местные жители.

«Важно, чтобы Долгопрудный стал более комфортным, благоустроенным, красивым и полностью соответствовал высокому статусу наукограда», — подчеркнул Смашнев.
Горожане вышли на уборку целыми семьями. Местная жительница Екатерина Боброва пришла с десятилетним сыном Сашей. По словам женщины, этот парк — их любимое место отдыха, где она сама гуляла в детстве, а теперь гуляет и ее ребенок.

Для участников организовали музыкальное сопровождение и бесплатный горячий чай с баранками. По итогам субботника в парке собрали более 500 мешков листвы, а горожане отметили, что территория стала заметно ухоженнее.
Лидия Пономарева

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