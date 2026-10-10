В парке Долгопрудного на субботнике собрали более 500 мешков листвы

10 октября 2026, 17:02

Фото: Администрация Долгопрудный г.о.

Сегодня, 10 октября, в Центральном парке Победы Долгопрудного прошел субботник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.





Сегодня, 10 октября, в Центральном парке Победы Долгопрудного прошел субботник. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.



В экологической акции приняли участие временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Руслан Смашнев, представители администрации и профильных служб, военнослужащие, депутаты и местные жители.

«Важно, чтобы Долгопрудный стал более комфортным, благоустроенным, красивым и полностью соответствовал высокому статусу наукограда», — подчеркнул Смашнев.