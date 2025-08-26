День деревни Кузнецы стал для жителей общим праздником малой Родины
В Павлово-Посадском городском округе отметили День деревни Кузнецы и праздник улицы Совхозной. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Жители, гости и все неравнодушные собрались вместе отпраздновать общий праздник малой Родины. Гостей праздника поздравила начальник городского территориального отдела Оксана Шакура. Приветственные слова сказали старожилы и почётные жители. Особое внимание уделили людям, которые внесли большой вклад в развитие муниципалитета», – отметили в администрации.Творческую составляющую обеспечили местные солисты и коллективы. Ростовые куклы, спортивные состязания, увлекательные мастер-классы объединило жителей разных возрастов
«День деревни и день улицы – это не просто гулянье, а важное событие, которое сохраняет традиции, объединяет жителей и дарит незабываемые эмоции, согревающие душу», – сказала Шакура.В 1817-м, по другим данным в 1819 году в деревне Кузнецы Богородского уезда родился известный русский предприниматель и нефтепромышленник Сидор Мартынович Шибаев. В 1910 году в деревне был построен старообрядческий храм Анны Кашинской. До муниципальной реформы 2006 года Кузнецы входили в Кузнецовский сельский округ Павлово-Посадского района.