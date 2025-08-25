Легендарный оркестр «Русские узоры» выступил в парке Павловского Посада
В парке «Меленки» Павловского Посада выступил Государственный академический оркестр солистов «Русские узоры». Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«На сцене развернулось яркое действо. Творческие коллективы и солисты Павлово-Посадского округа подарили зрителям настоящий праздник, полный задора, искренности и вдохновения. Особенным украшением вечера стало выступление легендарного оркестра солистов «Русские узоры». Артисты представили новую программу «Музыка в движении». Это уникальное путешествие сквозь эпохи, поколения и глубокие чувства», – отметили в администрацииТам добавили, что зрители стали свидетелями не просто концерта, а настоящего диалога культур. Современное творчество гармонично переплеталось с традиционными мотивами.