В парке Павловского Посада провели показ патриотических фильмов
Патриотические фильмы смогли посмотреть посетители городского парка Павловского Посада. Показ был организован в пятницу, 22 августа в рамках празднования Дня государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.
Демонстрация фильмов стала частью насыщенной культурной программы праздника. В неё вошла также беседа-лекция «Вехи истории», шествие с флагом по парку «Триколор моей Родины» и мастер-классе «Символ России».
«Гостям праздника раздавали ленточки в цветах российского флага, для желающих сделать памятный снимок работала фотозона «Россия – это я!», а артисты выступили с концертной программой «Гордо реет триколор», — добавили в окружной администрации.Кроме того, в честь Дня флага перед входом в ДК «Павлово-Покровский» провели флешмоб «Мы – Россия». Его участниками стали молодогвардейцы и воспитанники творческих студий дворца культуры.