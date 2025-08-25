В парке Павловского Посада провели показ патриотических фильмов

25 августа 2025, 12:07

Фото: пресс-служба администрации Павлово-Посадского г.о.

Патриотические фильмы смогли посмотреть посетители городского парка Павловского Посада. Показ был организован в пятницу, 22 августа в рамках празднования Дня государственного флага России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.





Демонстрация фильмов стала частью насыщенной культурной программы праздника. В неё вошла также беседа-лекция «Вехи истории», шествие с флагом по парку «Триколор моей Родины» и мастер-классе «Символ России».





«Гостям праздника раздавали ленточки в цветах российского флага, для желающих сделать памятный снимок работала фотозона «Россия – это я!», а артисты выступили с концертной программой «Гордо реет триколор», — добавили в окружной администрации.