День молодёжи в Удельной отметят концертом и танцами

24 июня 2025, 14:37

Видео: пресс-служба администрации Раменского м. у.

На площади у дома культуры «Победа» в посёлке Удельная 28 июня отпразднуют День молодёжи. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Фото: пресс-служба администрации Раменского м. у.

«В программе примут участие местные музыкальные коллективы и вокалисты. С 19 часов запланированы выступления молодёжных кавер-групп и вокалистов, хорошо знакомых местной публике. Среди приглашенных артистов – Валерия Крылова, Александр Менщиков, Егор Волынец, Артём Сенюшкин и Мария Мемарович», – отметили в администрации со ссылкой на организаторов.