В театральном проекте для молодёжи в Раменском приняли участие более 70 ребят
Третью смену проекта «Театральный интенсив» провели в Раменском молодёжном центре «Будущее», в нём приняли участие более 70 юных жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Участники проекта в течение нескольких дней посещали тренинги и мастер-классы, участвовали в квестах и командных играх, работали над творческими проектами и занимались другими театральными активностями. Кроме того, для ребят организовали дискотеку», — говорится в сообщении.Проект «Театральный интенсив» реализуется в Раменском муниципальном округе при грантовой поддержке Росмолодёжи. Целью проекта является развитие творческих способностей у молодёжи и приобщение подрастающего поколения к театральному искусству.