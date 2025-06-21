В Раменском округе отметили 50-летие дошкольного отделения Никитской школы
В Раменском округе Московской области отпраздновали полувековой юбилей дошкольного отделения Никитской школы. Детский сад открылся 15 июня 1975 года в колхозе «Борец» и носил имя его первого председателя Петра Ажиркова.
Первоначально учреждение было рассчитано на 140 мест и включало 6 групп с просторными игровыми комнатами, бассейном, оранжереей и солярием. В 1984 году опыт работы детского сада представили на ВДНХ в Москве.
За полвека из него выпустилось более тысячи воспитанников. В честь юбилея состоялся праздничный концерт, на котором председатель Комитета по образованию Наталья Асеева вручила сотрудникам благодарственные письма. С 2001 года учреждение работает в системе образования Раменского округа.
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