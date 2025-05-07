День Победы в подольском парке Талалихина отметят военной выставкой и концертом

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Насыщенную культурно-развлекательную программу подготовили в парке имени Виктора Талалихина в Подольске ко Дню Победы, включая выставку оружия, мастер-классы, концерт и танцы, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В 12:00 до 16:00 для желающих сделать памятные снимки будет доступна фотозона на левой балюстраде. На аллее перед смотровой площадкой будет проходить выставка оружия, а на Центральной площади — выставка военной техники. Кроме того, на аллее в полдень начнётся мастер-класс от Центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот».«Праздник начнётся с акции «Георгиевская ленточка» и концерта «Наследники Победы» на Танцевальной веранде в полдень и завершится в 18:00», — говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
На Танцевальной веранде с 14:00 до 15:00 будет проходить мастер-класс для детей «Голубь мира». На правой балюстраде с 15:00 до 16:00 — интерактивная программа «Весна Победы». А с 17:00 до 18:00 в парке проведут танцевальный вечер «Мелодии военных лет».
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Лев Каштанов