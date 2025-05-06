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В Подольске к 80-летию Победы украсили более 20 городских локаций

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

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В Подольске завершили оформление городской среды и памятных мест в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. Флагами и арт-объектами украсили более 20 локаций, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На опорах освещения установили световые конструкции, привели в порядок более 50 мемориальных объектов. Предприятия разместили тематические плакаты, перетяжки и баннеры, посвящённые Дню Победы.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

«На заключительной стадии находятся работы у памятника Подольским курсантам на площади Славы. Как и обещал, к 9 Мая эти знаковые места предстанут обновлёнными и достойными памяти героев», – подчеркнул глава муниципалитета Григорий Артамонов.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск

Чтобы героев знали в лицо, в городе установили баннеры с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Увидеть портреты фронтовиков можно на улицах Кирова, Свердлова, Орджоникидзе, Большой Серпуховской, а также на Октябрьском проспекте и в микрорайоне Климовск.

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#9 мая
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#городская среда
В больнице Долгопрудного спасли пациента с гнойником в печени
06 мая 2025, 15:36

Фото: пресс-службе администрации г. о. Долгопрудный

Врачи Долгопрудненской больницы спасли жизнь пациента с огромной опухолью печени. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«35-летний горожанин поступил в стационар с высокой температурой. Как выяснилось, она держалась у него несколько дней. Срочно обратиться к врачам мужчину заставила боль в правом боку. В отделении хирургии пациенту выполнили компьютерную и магнитно-резонансную томографии. В его печени был выявлен гнойник похожий на пчелиные соты. Такая картина бывает при нагноении доброкачественного новообразования – гемангиомы печени», – говорится в сообщении.
Сложную пятичасовую операцию провели заведующий отделением хирургии Сергей Лисин, а также ассистирующие хирурги Фирдавс Ганиев и Сергей Кузнецов. В печени больного обнаружили необычно крупную 10-сантиметровую опухоль. Врачи удалили часть органа вместе с новообразованием и его гнойным содержимым.

На 10-й день мужчину выписали в удовлетворительном состоянии. Печёночная ткань хорошо восстанавливается, и единственным напоминанием об операции будет лишь шрам на животе.

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В Подольске разметили именные таблички на домах ветеранов-фронтовиков
06 мая 2025, 15:10

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Именные таблички разместили на фасадах 19 домов ветеранов Великой Отечественной войны в Подольске. Акция проводится в благодарность героям, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Таблички сделаны форматом А4, чтобы надпись на ней была видна издалека и не терялась среди объявлений», — говорится в сообщении.
Первую такую табличку установили на доме ветерана Марии Михайловны Рохлиной. Надпись на памятном знаке гласит: «Дом героя Великой Отечественной войны. Фронтовик, Почетный гражданин Городского округа Подольск Рохлина Мария Михайловна. Спасибо за Победу!».

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск

Акция по размещения именных табличек является частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти, инициированного президентов РФ Владимиром Путиным.

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#подольск
#великая отечественная война
#день победы
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Подмосковные спортсмены завоевали 10 медалей на соревнованиях ЦФО по кендо
06 мая 2025, 14:51

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотые, две серебряные и четыре бронзовые медали завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа по кендо и турнире «Кубок трёх воинов», сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«На чемпионате ЦФО Валерия Острикова из Балашихи поднялась на высшую ступень пьедестала почёта, а Николай Ильин из Егорьевска стал третьим», — говорится в сообщении.
На первенстве ЦФО подмосковные спортсмены завоевали семь медалей. В категории 11-14 лет золото выиграл Артём Гранков, бронзу — Даниил Ворожейкин, а в командных соревнованиях — серебро. В категории 15-17 лет лучшим стал Никита Покушев, а Ростислав Кохов и Кирилл Данилов стали бронзовыми призёрами. В командном первенстве эта тройка завоевала золото.

Кроме того, в «Кубке трёх воинов» подмосковная команда в составе Александра Ильина, Валерии Остриковой и Артема Гранкова завоевала серебро.

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Волейболистки «Заречья-Одинцова» впервые за 15 лет стали призёрами Кубка России
06 мая 2025, 14:44

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Клуб «Заречье-Одинцово» завоевал бронзу Кубка России по волейболу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
В матче за третье место девушки со счётом 3:2 обыграли соперниц из «Ленинградки». Встреча проходила в Санкт-Петербурге в рамках «Финала шести» розыгрыша Кубка страны. Для «Заречья» эта бронзовая медаль стала первой за 15 лет. В последний раз подмосковные спортсменки поднимались на пьедестал Кубка России в 2010 году.

Помимо этого, Ева Павлович Мори была объявлена лучшим связующим игроком турнира.
«Для нас это очень важная победа. Было большое желание и рвение, и мы это сделали. Символично, что мы опять попали на команду из Питера. Поэтому можно сказать, что мы поставили жирное троеточие, что «Заречье-Одинцово» хорошо провело сезон», – поделилась капитан подмосковной команды Ольга Бирюкова.
Фото: пресс-служба Минспорта МО

Как напомнили в министерстве, клуб «Заречье-Одинцово» в сезоне 2024/2025 чемпионата России сенсационно завоевал первую в своей истории бронзу. В серии за третье место подопечные Константина Ушакова, уступая со счётом 0-2, вырвали сразу три победы подряд над той же «Ленинградкой».
«Наши девчонки ещё раз показали бойцовский характер и стремление к победе. Выходили на матчи с отличным настроем, в отличной форме. Сегодня вновь, как и в апрельской игре чемпионата России за бронзу, победили «Ленинградку». Спустя 15 лет подмосковная команда вернулась в элиту Суперлиги, взяв трофеи двух главных соревнований», – сказал депутат Госдумы Сергей Колунов.
Кубок России по волейболу среди женских команд проходил с 15 марта по 4 мая. Матчи «финала шести» состоялись в Санкт-Петербурге. Обладателем трофея стали волейболистки из калининградского «Локомотива», обыгравшие в финале казанское «Динамо-Ак-Барс со счётом 3:2.

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За объекты благоустройства за 16 дней проголосовали 376 тыс. жителей Подмосковья
06 мая 2025, 14:30

Фото: пресс-служба Министерства благоустройства МО

Около 376 тыс. жителей Подмосковья уже приняли участие во Всероссийском онлайн-голосовании за объекты благоустройства, которое стартовало 21 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
Голосование проводится в регионе уже в пятый раз. Оно поможет жителям выбрать, какие территории благоустроить.
«В этом году на выбор представлено 289 территорий из 54 городских округов. Каждый год наблюдаем рост активности жителей. За 16 дней проголосовали уже более 370 тыс. человек. Важно, что жители максимально вовлечены в такую работу. Ведь сделать среду действительно комфортной можно, только учитывая мнение людей», – сказал зампред правительства – министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Жители могут проголосовать за проекты, которые им ближе — обновление детских площадок, строительство скейт-парков, реконструкцию площадей и другие объекты общественной инфраструктуры.

Принять участие в голосовании может любой житель Московской области от 14 лет. Для этого нужно перейти по ссылке, выбрать регион и объект, который следует благоустроить.

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