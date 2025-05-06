В Подольске к 80-летию Победы украсили более 20 городских локаций

Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
В Подольске завершили оформление городской среды и памятных мест в рамках подготовки к празднованию 80-летия Великой Победы. Флагами и арт-объектами украсили более 20 локаций, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На опорах освещения установили световые конструкции, привели в порядок более 50 мемориальных объектов. Предприятия разместили тематические плакаты, перетяжки и баннеры, посвящённые Дню Победы.
Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Чтобы героев знали в лицо, в городе установили баннеры с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Увидеть портреты фронтовиков можно на улицах Кирова, Свердлова, Орджоникидзе, Большой Серпуховской, а также на Октябрьском проспекте и в микрорайоне Климовск.
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Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
«На заключительной стадии находятся работы у памятника Подольским курсантам на площади Славы. Как и обещал, к 9 Мая эти знаковые места предстанут обновлёнными и достойными памяти героев», – подчеркнул глава муниципалитета Григорий Артамонов.Фото: пресс-служба администрации г. о. Подольск
Чтобы героев знали в лицо, в городе установили баннеры с изображением ветеранов Великой Отечественной войны. Увидеть портреты фронтовиков можно на улицах Кирова, Свердлова, Орджоникидзе, Большой Серпуховской, а также на Октябрьском проспекте и в микрорайоне Климовск.
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Лора Луганская