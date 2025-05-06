В Подольске разметили именные таблички на домах ветеранов-фронтовиков

Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Именные таблички разместили на фасадах 19 домов ветеранов Великой Отечественной войны в Подольске. Акция проводится в благодарность героям, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
«Таблички сделаны форматом А4, чтобы надпись на ней была видна издалека и не терялась среди объявлений», — говорится в сообщении.Первую такую табличку установили на доме ветерана Марии Михайловны Рохлиной. Надпись на памятном знаке гласит: «Дом героя Великой Отечественной войны. Фронтовик, Почетный гражданин Городского округа Подольск Рохлина Мария Михайловна. Спасибо за Победу!».
Фото: пресс-служба администрации г.о. Подольск
Акция по размещения именных табличек является частью масштабного проекта по сохранению исторической памяти, инициированного президентов РФ Владимиром Путиным.
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