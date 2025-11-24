День рождения Деда Мороза отметили в Раменском предновогодней программой

24 ноября 2025, 18:03

Фото: Раменский медиацентр

На площади у центральной ёлки Территориального управления «Гжель» отметили день рождения Деда Мороза. Об этом рассказали в пресс-службе Раменского муниципального округа.





В гости к ребятам пришли аниматоры из Раменского молодёжного центра. С поздравлением к детям и взрослым обратились директор ТУ «Гжель» Нина Ширенина и председатель местного отделения Совета ветеранов Тамара Колонина.

Фото: Раменский медиацентр





«Для гостей праздника подготовили танцы, загадки, весёлые эстафеты, хороводы с Дедом Морозом и Снегурочкой. А Снеговичок-почтовичок собрал письма с заветными желаниями. Дети читали стихи и поздравляли зимнего волшебника. Каждый маленький гость унёс домой сладкий подарок», – рассказали в пресс-службе.