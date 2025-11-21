В финале конкурса-фестиваля по ПДД в Раменском сразились четыре команды дошколят
Финал ежегодного фестиваля-конкурса «Светофор собирает друзей» прошёл в Раменском округе 20 ноября. За победу соревновались четыре лучшие команды Юных помощники инспекторов движения (ЮПИД), представляющие дошкольные отделения Дергаевской школы №23, Ново-Харитоновской школы №10, Раменской школы №35 «Вектор успеха» и Ильинской школы №26. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Ребят поздравил с выходом в финал глава округа Эдуард Малышев.
«Обучение безопасному поведению на дороге нужно начинать с ранних лет. Тогда из малышей вырастут ответственные и внимательные участники движения», — сказал Малышев.Соревнование состояло из трёх конкурсов: «Визитной карточки», «Домашнего задания» и игры «Я – пешеход 2.0», с помощью которой поверяются знания правил дорожного движения.
В результате лучшей в номинации «Знатоки ПДД» стала команда детсада Дергаевской школы №23. В номинации «Знатоки азбуки безопасности» победила команда Ильинской школы №26. Ребята из Раменской школы №35 стали лучшими в номинации «Юные инспекторы дорожного движения», а из Ново-Харитоновской школы — в номинации «Для безопасности на дороге».