Эдуард Малышев встретился с жителями Раменского для конструктивного диалога

21 ноября 2025, 14:11

В поселке Родники Раменского округа провели выездную администрацию. Здесь прозвучали все важные вопросы, интересующие местных жителей населенного пункта, сообщили в Администрации Раменского муниципального округа.





Жители поднимали самые разные темы – от здравоохранения и имущественных вопросов до благоустройства. Особое внимание уделили состоянию ЖКХ и дорог. Более 30 человек приняли участие в диалоге.



Каждое обращение глава округа Эдуард Малышев взял на личный контроль, а профильные заместители и специалисты проработают все проблемы в соответствии с законодательством.



«Выездные администрации – это прямой и открытый канал связи, который мы будем поддерживать на постоянной основе, чтобы оперативно решать вопросы», — подчеркнул глава.