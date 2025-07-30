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День рождения отмечает выдающийся тренер Ирина Винер-Усманова

оригинал Фото: cska.ru

30 июля день рождения отмечает видный спортивный и общественный деятель, знаменитый тренер по художественной гимнастике Ирина Александровна Винер-Усманова.



Она родилась в 1948 году в городе Самарканде. В сфере спорта работает 47 лет. Прошла путь от тренера-преподавателя до главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике. Подготовила более 20 мастеров спорта СССР и России, 30 мастеров спорта международного класса, 30 заслуженных мастеров спорта.

Среди учениц Винер-Усмановой – олимпийские чемпионки, чемпионки мира и Европы, победители и призёры крупнейших мировых стартов, в том числе представляющие Московскую область. Это олимпийские чемпионки в Групповых упражнениях Анастасия Татарева, Мария Толкачёва и Алина Макаренко; многократная чемпионка мира и Европы Дарья Кондакова многократная чемпионка мира и Европы Александра Солдатова; победительница и призёр этапов Кубка мира и Гран-при Екатерина Селезнёва и другие титулованные спортсменки из Подмосковья.

Винер-Усманова стала инициатором создания и учредителем первого в России инновационного Центра прогресса художественной гимнастики в Химках, который превратился в опорный пункт подготовки гимнасток сборной России и уникальным кластером для воспитания одарённых спортсменок Подмосковья.

Под руководством Ирины Александровны разработана передовая тактика и стратегия подготовки к участию российских спортсменок в Олимпиадах и других мировых соревнованиях.

Винер-Усманова – доктор педагогических наук, профессор, автор концепции интегральной подготовки в гимнастических дисциплинах. Была главным тренером сборной России по художественной гимнастике и президентом Всероссийской федерации этого вида спорта.

Ирина Александровна – Герой труда России, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством». Постановлением губернатора Московской области от 16 августа 2018 года ей было присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».


Лора Луганская

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