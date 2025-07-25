День рождения отмечает участник более чем 30 спецопераций Сергей Лысюк

25 июля 2025, 14:40

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства Московской области

25 июля отмечает день рождения президент Ассоциации социальной защиты «Братство краповых беретов – «Витязь», директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк.