День рождения отмечает участник более чем 30 спецопераций Сергей Лысюк
25 июля отмечает день рождения президент Ассоциации социальной защиты «Братство краповых беретов – «Витязь», директор частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Центр специальной подготовки «Витязь» Сергей Лысюк.
Сергей Иванович родился 25 июля 1954 года в городе Борзя Читинской области в семье военного. После окончания школы поступил в Орджоникидзевское краснознамённое военное училище им. С.М. Кирова ВВ МВД СССР. В 1975 году окончил училище и был направлен для прохождения службы в Отдельную мотострелковую дивизию особого назначения ВВ МВД им. Ф.Э. Дзержинского. Там прошёл должности от командира взвода до командира отряда специального назначения «Витязь».
Принимал активное участие в создании и становлении подразделения спецназа, впоследствии получившего название «Витязь». Является автором испытаний на право ношения крапового берета, методического пособия «Рекомендации по специальной подготовке подразделений специального назначения», инициатором и соавтором пистолет-пулемёта «Витязь», принятого на вооружение.
За период службы в различных должностях участие более чем в 30 специальных операциях, в том числе в шести операциях по освобождению заложников. В трёх из них командовал группой захвата.
Сейчас принимает активное участие в организации начальной военной подготовки мобилизованных и добровольцев от Московской области для успешного выполнения служебно-боевых задач.
Лысюк – Герой России. Также награжден орденами «Боевого Красного Знамени», «Красной звезды», «За заслуги перед Отечеством» IV степени, медалями «За боевые заслуги», «За отличие в службе» II степени.
Постановлением губернатора Московской области от 14 июня 2023 года ему присвоено звание «Почётный гражданин Московской области».
Читайте также: