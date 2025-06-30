День рождения отмечает акушер-новатор Марк Курцер
30 июня празднует день рождения акушер-гинеколог, доктор медицинских наук, профессор, академик Российской академии наук Марк Курцер.
Марк Аркадьевич родился в 1957 году столице. В 1980-м окончил 2-й Московский ордена Ленина государственный медицинский институт им. Н.И. Пирогова по специальности «лечебное дело», а в 1982 году – ординатуру по специальности акушерство и гинекология.
Под руководством Курцера в 2012 году в Одинцовском городском округе Московской области был открыт крупнейший Клинический госпиталь «Лапино». Уровень сервиса и качество медуслуг многопрофильного медицинского центра соответствует высоким международным стандартам. Оснащение позволяет проводить все виды диагностики, консервативного и оперативного лечения.
С 2012 года по настоящее время Марк Курцер является гендиректором группы компаний «Мать и дитя». Заведет кафедрой акушерства и гинекологии педиатрического факультета Российского национального исследовательского медицинского университета им. Н.И. Пирогова.
Курцер – автор 200 опубликованных работ. Они посвящены актуальным вопросам акушерства, гинекологии и перинатологии. Он – новатор и исследователь, внедривший проведение преймплактационной генетической диагностики монотонных заболеваний. Подобный метод позволяет иметь здоровых детей у пар с генетическими заболеваниями.
Награждён орденами «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степеней, орденом Почёта, знаком «За заслуги перед Московской областью» I степени.
19 сентября 2022 года постановлением губернатора Марку Курцеру было присвоено почетное звание «Почётный гражданин Московской области».
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