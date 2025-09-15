Депутат Колунов передал красногорским пожарным бензопилы и обмундирование

15 сентября 2025, 17:36

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Депутат Госдумы Сергей Колунов приехал в гости к красногорским пожарным. Он передал им бензопилы и комплекты боевой одежды, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.





В декабре МЧС России отмечает 35-летие со дня основания. Некоторым сотрудникам уже вручили первые благодарственные письма.

«Были награждены сотрудники, отличившиеся при тушении пожаров, проведении аварийно-спасательных работ, ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории нашего городского округа. Это метеорологические происшествия, пожары на различных объектах и многое другое», – рассказал замначальника 15 пожарно-спасательной части Главного управления МЧС России по Московской области Денис Жуков.

«Посмотрели интересную разработку ребят, она единственная в России. Интересная идея, чтобы тепловизор мог соединяться с командным пунктом, потому что сегодня связь минимальная. У пожарного, который находится на объекте, и у руководителя на командном пункте имеется только аудиосвязь. Конечно, принимать решения проще, когда видно картинку, а через тепловизор она получается очень чёткой, потому что не мешает дым. Он видит, где находятся люди, где возгорание максимальное», – рассказал Колунов.