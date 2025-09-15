День урожая Подмосковья собрал тысячи гостей в Нахабино
Семейный осенний праздник, организованный культурно-досуговым комплексом «Красногорье», подарил гостям яркие впечатления, рассказали в пресс-службе Администрации городского округа Красногорск.
В программе с музыкальными и танцевальными номерами приняли участие более 1000 артистов из Красногорска, Истры, Дедовска и Набережных Челнов. Группа «Клюква» объединила посетителей для веселых игр и хороводов.
На VI Нахабинском фестивале «Праздник урожая» свои достижения в садоводстве и кулинарии представили более 300 участников. Работали зоны аттракционов, мастер-классы, аквагрим, а еще выставочные проекты «По России, танцуя», «Эволюция утюга» и «Чайный дворик».
Гости смогли посмотреть на настоящий подмосковный урожай, оценить номера творческих коллективов и провести время всей семьей.
