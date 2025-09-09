Красногорская предпринимательница помогла молодому человеку с инвалидностью
Красногорская предпринимательница помогла молодому человеку с ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказали в пресс-службе администрации городского округа.
«Молодой парень по имени Кирилл живёт в одном из многоквартирных домов Красногорска. Он инвалид с детства, страдает от органического поражения центральной нервной системы. Об этом узнала руководитель строительной компании Екатерина Родина, которая активно занимается благотворительностью. Она решила помочь», – говорится в сообщении.
Женщина обратилась в администрацию Красногорска с предложением сделать подарки детям с ограниченными возможностями, и сотрудники рассказали ей о Кирилле.
Для облегчения его жизни в квартире установили специальную подъёмную систему. Теперь она помогает юноше передвигаться и садиться на стул.