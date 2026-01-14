Депутаты городского округа Пушкинский проверили уборку снега в посёлке Софрино

Депутаты городского округа Пушкинский проверили уборку снега в посёлке СофриноПредставители Совета депутатов городского округа Пушкинский проинспектировали качество уборки территорий посёлка Софрино после рекордных снегопадов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Особое внимание уделили расчистке дороги к ручью. Это важный объект для жителей частного сектора, так как там они набирают воду для своих нужд.
«Видим, что рабочие делают всё, чтобы поддерживать порядок на вверенных территориях. Снег на основных улицах и дорогах стараются убирать максимально оперативно, обеспечивая комфортное передвижение пешеходов и транспорта. Порядок на придомовых территориях – это комфорт и безопасность каждого жителя. Держим ситуацию с уборкой снега на личном контроле», – сказал председатель Совета депутатов Артём Садула.
9 января Московский регион накрыл сильнейший за 146 лет снегопад. Балканский циклон «Фрэнсис» парализовал дороги, авиасообщение. Коммунальщики и дорожники перешли на круглосуточный режим работы.
На улицы Пушкинского вышли 126 единиц спецтехники. Вручную расчищали территорию 644 человека.
Сейчас работы продолжаются. Приоритет отдают уборке остановок, тротуаров и общественных пространств. Управляющие компании занимаются очисткой входных групп и тротуаров у многоквартирных домов.