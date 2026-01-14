В Пушкинском округе увеличат количество патриотических проектов
Количество патриотических проектов в Пушкинском округе планируется увеличить. Этому поможет совместная работа компании «Пластик он лайн» с местными молодогвардейцами. сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Договор о сотрудничестве руководство компании подписало с представителями движения «Молодая гвардия» во вторник, 13 января.
«Соглашение предусматривает реализацию совместных проектов в сфере патриотического воспитания, социальных и образовательных проектов, а также добровольческой деятельности. Будем поддерживать активистов и помогать воплощать их идеи, которые делают наш округ лучше», — сказал гендиректор ГК «Пластик он лайн», член пушкинского Совета депутатов Дмитрий Кульков.Он также выразил уверенность, что сотрудничество откроет новые перспективы для молодогвардейцев.