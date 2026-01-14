В Пушкинском округе запустили обновлённый ВЗУ №42

14 января 2026, 13:48

оригинал Фото: пресс-служба МинЖКХ МО

Комплексную реконструкцию водозаборного узла №42 завершили в Пушкинском городском округе. Обновлённый объект запустили в работу. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.





Работы проводили с июля 2024 года по декабрь 2025 года.





«На объекте установили современную станцию обезжелезивания, реконструировали павильоны двух скважин и отремонтировали здание насосной станции второго подъёма, а также установили там новое оборудование, заменили внутренние инженерные сети, очистили два резервуара для воды и благоустроили прилегающую территорию», — говорится в сообщении.