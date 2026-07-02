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Депутаты VII созыва Мособлдумы рассмотрели более 100 тысяч обращений граждан

оригинал Фото: медиасток.рф

Свыше 100 тысяч обращений жителей Московской области рассмотрели депутаты VII созыва регионального парламента за пять лет работы. Об этом рассказал спикер Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.



Обращения стали основой для ряда законов, в первую очередь касающихся развития системы социальной поддержки.

«Вся наша работа выстроена на тесном контакте с жителями. За созыв депутаты провели 39 тысяч приёмов и рассмотрели более 100 тысяч обращений граждан. Традиционный блок вопросов, с которыми к нам обращаются жители, соцподдержка. (…) Именно этот живой поток обращений стал фундаментом для принятия около 200 законов в социальной сфере», — сказал Брынцалов.
Записаться на приём в Мособлдуму можно через официальный сайт парламента или по телефону +7-495-594-94-94.
Лев Каштанов

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