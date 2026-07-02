Депутаты VII созыва Мособлдумы рассмотрели более 100 тысяч обращений граждан
Свыше 100 тысяч обращений жителей Московской области рассмотрели депутаты VII созыва регионального парламента за пять лет работы. Об этом рассказал спикер Игорь Брынцалов, сообщает пресс-служба Мособлдумы.
Обращения стали основой для ряда законов, в первую очередь касающихся развития системы социальной поддержки.
«Вся наша работа выстроена на тесном контакте с жителями. За созыв депутаты провели 39 тысяч приёмов и рассмотрели более 100 тысяч обращений граждан. Традиционный блок вопросов, с которыми к нам обращаются жители, соцподдержка. (…) Именно этот живой поток обращений стал фундаментом для принятия около 200 законов в социальной сфере», — сказал Брынцалов.Записаться на приём в Мособлдуму можно через официальный сайт парламента или по телефону +7-495-594-94-94.