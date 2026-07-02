В Лотошине отремонтировали две школы, детсады, больницу и амбулатории

02 июля 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба правительства МО

За последние пять лет в округе Лотошино провели большую работу по развитию социальной инфраструктуры. О ней доложила губернатору Московской области Андрею Воробьёву глава муниципалитета Екатерина Долгасова, сообщает пресс-служба регионального правительства.





В частности, капитальный ремонт провели в школах №1 и №2, где учатся 1 100 человек, и в детских садах «Мечта» и «Солнышко».





«Сейчас продолжается ремонт Детской школы искусств в посёлке Лотошино. Ранее мы уже закупили в учреждение музыкальные инструменты, а теперь обновляем само здание», — сказала Долгасова.