В Волоколамске диспансеризацию с начала года прошли более 10 000 человек
Свыше десяти тысяч жителей Волоколамска прошли диспансеризацию во взрослой поликлинике округа с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
В программу обследования входит приём у терапевта, анкетирование, рентген органов грудной клетки, электрокардиограмма, общий и биохимический анализы крови. В Единые дни диспансеризации пациенты проходят также эндокринолога, кардиолога, гинеколога и других специалистов.
«По итогам первичного обследования направление на углублённую проверку здоровья получили свыше 1 800 пациентов», — отмечается в сообщении.Диспансеризацию могут пройти все жители старше 18 лет. Она проводится по будням с восьми утра до полудня. Единые дни диспансеризации в июле назначены на 11 и 25 число. С собой нужно взять паспорт и полис обязательного медицинского страхования.