В Волоколамске диспансеризацию с начала года прошли более 10 000 человек

02 июля 2026, 13:43

Фото: пресс-служба администрации Волоколамского м.о.

Свыше десяти тысяч жителей Волоколамска прошли диспансеризацию во взрослой поликлинике округа с начала текущего года. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





В программу обследования входит приём у терапевта, анкетирование, рентген органов грудной клетки, электрокардиограмма, общий и биохимический анализы крови. В Единые дни диспансеризации пациенты проходят также эндокринолога, кардиолога, гинеколога и других специалистов.





«По итогам первичного обследования направление на углублённую проверку здоровья получили свыше 1 800 пациентов», — отмечается в сообщении.