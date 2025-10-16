Дети Звёздного городка познакомились с работой коммунальных служб
Для учащихся школы имени В.М. Комарова организовали экскурсию на местное коммунальное предприятие в Звездном городке.
Как пишет «Медиабанк Подмосковья», ребятам показали специализированную технику и оборудование, используемые для уборки и поддержания порядка на улицах города.
Особенно детей заинтересовали тракторы, поливальные машины и автовышки, применяемые при обслуживании электросетей и работах на высоте. На практике им продемонстрировали назначение каждой единицы техники, а желающие даже смогли посидеть за рулём и почувствовать себя механизаторами.
После показа школьники активно задавали вопросы, на которые подробно отвечали специалисты предприятия. Директор школы Олеся Сложенкина отметила, что подобные встречи помогают детям ближе познакомиться с профессиями коммунальщиков, понять объём выполняемой ими работы и важность бережного отношения к окружающей среде.
Многие из участников уже имели опыт подработки в рамках программы «Трудовое лето», где они также сотрудничали с коммунальными службами и помогали поддерживать чистоту города. Коммунальщики намереваются и впредь проводить такие экскурсии и развивать взаимодействие со школой, чтобы повышать престиж рабочих профессий и пробуждать интерес у школьников.
Мероприятие организовало Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьёва
