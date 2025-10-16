В Солнечногорске начнется новый модуль программы «Герои Подмосковья»
В Солнечногорске 17 ноября стартует новый этап образовательной программы «Герои Подмосковья», посвящённый экономике и финансам. Бойцы и ветераны СВО получат знания, необходимые для работы в сфере бизнеса и государственного управления, сообщает Regions.ru.
Занятия пройдут в мастерской управления «Сенеж». Слушатели освоят основы финансового планирования, управления бюджетами и инвестициями. Программа реализуется в формате очно-заочной профессиональной переподготовки и является бесплатной. Ее цель заключается в помощи участникам СВО реализовать себя в мирной жизни.
Принять участие могут демобилизованные участники специальной военной операции. Для регистрации необходимо заполнить анкету на официальном сайте проекта, прикрепить эссе и пройти тестирование с последующим собеседованием. Успешных кандидатов ждут обучение и стажировка.
