В Мытищах построят восьмиэтажный паркинг на 500 машин
Восьмиэтажный паркинг площадью около 14 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 500 машино-мест, построят на территории ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Фасад паркинга будет сделан в виде непрерывной ленты, декорированной кассетами из перфорированного анодированного алюминия.
«Этот отделочный материал создает эффект воздушности», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.На первом этаже здания, помимо парковочных мест, предусмотрена автомойка на два поста и помещения сопутствующего назначения.
На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.