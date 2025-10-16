Достижения.рф

В Мытищах построят восьмиэтажный паркинг на 500 машин

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Восьмиэтажный паркинг площадью около 14 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 500 машино-мест, построят на территории ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.



Фасад паркинга будет сделан в виде непрерывной ленты, декорированной кассетами из перфорированного анодированного алюминия.

«Этот отделочный материал создает эффект воздушности», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.
На первом этаже здания, помимо парковочных мест, предусмотрена автомойка на два поста и помещения сопутствующего назначения.

На прилегающей территории проведут комплексное благоустройство.
Лев Каштанов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0