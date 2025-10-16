В Мытищах построят восьмиэтажный паркинг на 500 машин

16 октября 2025, 16:10

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Восьмиэтажный паркинг площадью около 14 тысяч квадратных метров, рассчитанный на 500 машино-мест, построят на территории ЖК «Ярославский квартал» в Мытищах. Проект получил одобрение Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области, сообщает пресс-служба ведомства.





Фасад паркинга будет сделан в виде непрерывной ленты, декорированной кассетами из перфорированного анодированного алюминия.





«Этот отделочный материал создает эффект воздушности», — отметила главный архитектор Подмосковья Александра Кузьмина.