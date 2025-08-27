Детская железная дорога в Раменском закроет сезон 30 августа
Детская железная дорога в Раменском муниципальном округе завершит сезон 30 августа. Движение поездов приостановят до лета 2026 года, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Последний поезд в 88-м сезоне отправится со станции Пионерская в 13:00, а со станции Юность – в 13:30. ДЖД работает только летом - в этот период проходят практические занятия юных железнодорожников. В остальное время на железной дороге проводится теоретическое обучение детей. Летом они под руководством опытных инструкторов на практике закрепляют полученные за год знания, выполняют все основные работы по эксплуатации железной дороги», – пояснили в администрации.Уникальная дорога действует в округе с 1936 года. Её строили школьники и комсомольцы Раменского района. 2 мая 1937-го ДЖД была торжественно открыта и уже больше 80 лет остаётся местом, где получают путёвку в жизнь будущие железнодорожники.
Прокатиться по узкоколейке можно от станции Пионерская до станции Юность. Многие дети просят родителей купить билеты. Удовольствие получают и дети, и взрослые.
Торжественная планёрка юных железнодорожников, посвященная закрытию сезона, начнётся в 15:00.