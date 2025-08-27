Жители Раменского отметили День родного края квестами и концертом

27 августа 2025, 15:26

Фото: МКУ ТУ «Гжель»

В территориальном управлении «Гжель» отпраздновали День родного края. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Раменского муниципального округа.





Жители пришли семьями, с детьми и друзьями, чтобы провести день вместе. Гостей встречали увлекательные квесты, мастер-классы, игры и зажигательная музыка.



Фото: МКУ ТУ «Гжель»

Директор ТУ Нина Ширенина поздравила земляков с праздником и передала слова приветствия от главы муниципалитета Эдуарда Малышева.

«Традиционно в этот день были отмечены достижения жителей в труде, активное участие в общественной жизни, вклад в развитие волонтёрской деятельности и благотворительности. В торжественной обстановке были вручены награды», – отметили в пресс-службе.