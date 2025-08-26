Второй сезон «Тавриды» принёс победу проекту из Раменского
Финалисты образовательной программы «Капитаны культуры» собрались со всей России на фестивале «Таврида» презентовать идеи развития учреждений культуры. По итогам состязания проект директора раменского ДК «Победа» Ирины Барыбиной вошёл в топ-14 и был представлен всей стране, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
«Идея родилась в процессе обучения в Академии «Меганом» на основе исследований потребностей своего региона и передовых практик в сфере культуры. Так появился проект «Центр визуальных искусств». Его цель – переход от разрозненных выставок и изостудий к системному развитию визуальных искусств в учреждении с запуском инновационных цифровых направлений – 3D-графики, архитектурного моделирования, видеопродакшн и других», – отметили в пресс-службе.На конкурс представили более 850 заявок из 56 регионов. В финал вышли 132 участника. Раменский округ с проектом «Центр визуальных искусств» оказался в числе 14 лучших. Это даёт шанс проекту Ирины Барыбиной на дальнейшую поддержку и обучение в Высшей школе управления Минкультуры.