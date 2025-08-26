Второй сезон «Тавриды» принёс победу проекту из Раменского

26 августа 2025, 21:04

Фото: ДК «Победа»

Финалисты образовательной программы «Капитаны культуры» собрались со всей России на фестивале «Таврида» презентовать идеи развития учреждений культуры. По итогам состязания проект директора раменского ДК «Победа» Ирины Барыбиной вошёл в топ-14 и был представлен всей стране, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.







«Идея родилась в процессе обучения в Академии «Меганом» на основе исследований потребностей своего региона и передовых практик в сфере культуры. Так появился проект «Центр визуальных искусств». Его цель – переход от разрозненных выставок и изостудий к системному развитию визуальных искусств в учреждении с запуском инновационных цифровых направлений – 3D-графики, архитектурного моделирования, видеопродакшн и других», – отметили в пресс-службе.