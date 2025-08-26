Достижения.рф

Второй сезон «Тавриды» принёс победу проекту из Раменского

Фото: ДК «Победа»

Финалисты образовательной программы «Капитаны культуры» собрались со всей России на фестивале «Таврида» презентовать идеи развития учреждений культуры. По итогам состязания проект директора раменского ДК «Победа» Ирины Барыбиной вошёл в топ-14 и был представлен всей стране, сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.



«Идея родилась в процессе обучения в Академии «Меганом» на основе исследований потребностей своего региона и передовых практик в сфере культуры. Так появился проект «Центр визуальных искусств». Его цель – переход от разрозненных выставок и изостудий к системному развитию визуальных искусств в учреждении с запуском инновационных цифровых направлений – 3D-графики, архитектурного моделирования, видеопродакшн и других», – отметили в пресс-службе.
Фото: ДК «Победа»
На конкурс представили более 850 заявок из 56 регионов. В финал вышли 132 участника. Раменский округ с проектом «Центр визуальных искусств» оказался в числе 14 лучших. Это даёт шанс проекту Ирины Барыбиной на дальнейшую поддержку и обучение в Высшей школе управления Минкультуры.



Лора Луганская

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0