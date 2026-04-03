Девушка из Королёва отдала телефонным мошенникам около 2,5 млн рублей

03 апреля 2026, 09:06

Телефонные мошенники выманили у 18-летней жительницы Королёва семейные сбережения и заставили заложить драгоценности. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.





Сначала девушке позвонила на мобильный незнакомая женщина, представилась сотрудницей «Информационной безопасности» и рассказала о взломе аккаунта абонентки на «Госуслугах» и о том, что через него оформлена доверенность на разыскиваемого террориста. Затем поступил звонок от лжесотрудника ФСБ, который пригрозил девушке уголовной ответственностью за пособничество терроризму.





«По требованию злоумышленников жертва обмана взяла из комнаты родителей два миллиона рублей «для декларирования» и ювелирные изделия. Деньги она отдала подъехавшему таксисту, а драгоценности сдала в ломбард и вырученные более 400 тысяч рублей передала другому водителю службы доставки», — говорится в сообщении.