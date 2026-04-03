Мошенники используют храмы для фишинга перед Пасхой

В преддверии Пасхи злоумышленники размещают возле храмов поддельные объявления. Об этом пишет РИА Новости.



В них содержится призыв перевести деньги на благотворительность или церковные нужды через QR-код. По словам подполковника внутренней службы в отставке Елены Браун, такая ссылка ведёт на фишинговый ресурс. С его помощью аферисты получают доступ к личным данным и аккаунтам пользователей.

Пасху в Русской православной церкви в 2026 году отметят 12 апреля.

Ранее МВД России предупредило граждан о новой мошеннической схеме, связанной со «встречным переводом». Злоумышленники обещают жертве крупный выигрыш, доход от инвестиций или иную выплату, однако для получения денег требуют внести дополнительную сумму.

Дарья Осипова

