В Ленобласти насильник напал на женщину и 13-летнего ребенка

03 апреля 2026, 07:08

В микрорайоне Кудрово Ленинградской области мужчина попытался изнасиловать случайную прохожую Об этом сообщает 78.ru.





Инцидент произошел, когда женщина выходила из подъезда. Злоумышленник втолкнул ее обратно внутрь здания и попытался совершить преступление. В этот момент в подъезд зашла 13‑летняя девочка с собакой и спугнула нападавшего. Воспользовавшись замешательством мужчины, пострадавшая смогла вырваться и сбежать.



«Он потащил меня в лифтовой холл, снял штаны. Начал выражаться, что все женщины должны его удовлетворять. Там был ребенок. Я смогла вырваться, выбежала. Он переключился на девочку, схватил ее за голову. Стукнул ее по лицу», — поделилась пострадавши в беседе с изданием.