Диктант Победы в Наро-Фоминском округе написали более чем на 30 площадках

27 апреля 2026, 10:21

Фото: пресс-служба администрации Наро-Фоминского г.о.

Свыше 30 офлайн-площадок для написания Диктанта Победы работали в Наро-Фоминском округе. В этом году патриотическая акция проходила в восьмой раз, она состоялась 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.





Участие в акции принял и глава округа Роман Шамнэ. Он написал диктант в школе №7.





«С каждым годом вопросы становятся сложнее и глубже — логика войны, малоизвестные эпизоды, параллели Великой Отечественной войны и СВО. Это уже не «тест на память», а проверка понимания истории», — сказал Роман Шамнэ.

«В заданиях немало параллелей между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Это историческая правда, силу которой мы понимаем с опытом», — сказал Тихонов.