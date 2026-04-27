Диктант Победы в Наро-Фоминском округе написали более чем на 30 площадках
Свыше 30 офлайн-площадок для написания Диктанта Победы работали в Наро-Фоминском округе. В этом году патриотическая акция проходила в восьмой раз, она состоялась 24 апреля. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Участие в акции принял и глава округа Роман Шамнэ. Он написал диктант в школе №7.
«С каждым годом вопросы становятся сложнее и глубже — логика войны, малоизвестные эпизоды, параллели Великой Отечественной войны и СВО. Это уже не «тест на память», а проверка понимания истории», — сказал Роман Шамнэ.Вопросы, связывающие историю и современность, отметил и ветеран СВО Денис Тихонов.
«В заданиях немало параллелей между Великой Отечественной войной и специальной военной операцией. Это историческая правда, силу которой мы понимаем с опытом», — сказал Тихонов.Всего Диктант Победы в этом году написали около трёх миллионов человек.