В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» поставили на кадастр дом на 178 квартир

27 апреля 2026, 09:47

Дом на 178 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории Одинцовского городского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.





Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.





«Адрес новостройки: Одинцовский округ, деревня Митькино, улица Цветочная, дом №5. Кадастровый номер: 50:20:0070312:8948», — говорится в сообщении.