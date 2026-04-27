В одинцовском ЖК «Жаворонки Клаб» поставили на кадастр дом на 178 квартир
Дом на 178 квартир, построенный в составе жилого комплекса «Жаворонки Клаб» на территории Одинцовского городского округа, поставили на кадастровый учёт. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Московской области.
Теперь владельцы квартир могут оформить права собственности, зарегистрироваться на своей жилплощади, прикрепиться к поликлинике и записать детей в школы и детсады.
«Адрес новостройки: Одинцовский округ, деревня Митькино, улица Цветочная, дом №5. Кадастровый номер: 50:20:0070312:8948», — говорится в сообщении.Общая площадь дома составляет около 12 700 квадратных метров. Квартиры представлены в разных форматах — от типовых до евростандарта с террасами. В здании также разместили 103 кладовых.