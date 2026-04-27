На расчистку дворов Долгопрудного от снега вышли более 230 рабочих
235 рабочих и 23 единицы спецтехники вывели на уборку дворов округа Долгопрудный от последствий снегопада, пришедшего в столичный регион в ночь на 27 апреля, 14 местных управляющих компаний. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Механизированная и ручная очистка проводится во всех районах округа. Используются роторы, трактора, погрузчики и другие машины.
«В первую очередь дворники расчищают входные группы домов и расположенные рядом тротуары, внутридворовые проезды, подъезды к контейнерным площадкам, парковки и детские площадки», — говорится в сообщении.Жителей просят с пониманием отнестись к временным сложностям и обращаться по вопросам уборки дворов в свои управляющие организации.