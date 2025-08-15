Директор шатурской школы Елена Козлова стала членом Союза писателей

15 августа 2025, 16:07

Видео: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В муниципальном округе Шатура состоялась встреча участников Московской областной организации Союза писателей России. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.





Во время встречи председатель МОО СП России Сергей Антипов вручил билет организации Союза писателей директору школы №4 Елене Козловой.



Елена Ивановна как представитель местного литературного объединения «Орфей» печатается в альманахе «Сфера притяжения», во многих сборниках поэзии и прозы издательства «Четыре» Санкт-Петербурга. Она выиграла конкурс «Крепость русского слова» в рамках литературного проекта «Цитадель современной литературы», стала победителем премии «Ева» в номинации «Ева. Лидер», получила сертификат читательского признания от региональной общественной организации «Литературное сообщество поддержки современных писателей».

«Книга Козловой «По следам моей памяти» покорила читателей. Её рассказы - возможность поразмышлять над тем, что такое добро и милосердие, задуматься о людях, живущих рядом. В книгу вошли 18 историй. Коллекция рассказов, героем которых часто выступает автор, раскрывает тему военного детства, преодоления дефицита и сохранения при этом любви, ласки и уважения друг к другу. Книга будет полезна современным подросткам, родителям, педагогам, воспитателям и психологам», – отметили в администрации.