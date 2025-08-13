Жители города Рошаль округа Шатура задали вопросы представителям власти на заседании выездной администрации
Жители Рошаля задали руководству Шатуры 37 вопросов на выездной администрацииЖители Рошаля задали вопросы представителям власти муниципального округа Шатура. Встреча в формате выездной администрации состоялась в спортивно-культурном центре «Рошаль», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Представители власти отчитались о проделанной работе и изложили планы по благоустройству. В этом году в городе была запланирована модернизация четырёх губернаторских детских игровых площадок. Сейчас работы почти завершены. Продолжаются комплексное благоустройство дворовых, дорог и тротуаров, капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов», – рассказали в пресс-службе.
Обращения рошальцев принимали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты.
«Так, жильцы дома №3 по ул. 1-й Первомайской попросили благоустроить двор. Недавно там обновили детский игровой комплекс, а зелёных насаждений не хватает. Замглавы округа Вячеслав Федотов пообещал обеспечить жителей саженцами деревьев и кустарников. Ближайшая акция по высадке пройдет осенью», – отметили в администрации.Жители улицы Зелёной обратили внимание на то, что их путь до школ, больниц, магазинов проходит по оживленной трассе, вдоль которой нет тротуара и пешеходных переходов. Это опасно для детей и для взрослых. Для решения проблемы нужно время. На первом этапе специалисты отправятся на место для принятия решения.
Также жители обращались с вопросами очистки дренажных канав, установки «лежачих полицейских», газификации посёлков и проблемами ЖКХ.
Всего в ходе работы выездной администрации поступило 37 обращений от 25 человек. Все они взяты в работу.