Жители города Рошаль округа Шатура задали вопросы представителям власти на заседании выездной администрации

Жители Рошаля задали руководству Шатуры 37 вопросов на выездной администрации
Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Жители Рошаля задали вопросы представителям власти муниципального округа Шатура. Встреча в формате выездной администрации состоялась в спортивно-культурном центре «Рошаль», сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Представители власти отчитались о проделанной работе и изложили планы по благоустройству. В этом году в городе была запланирована модернизация четырёх губернаторских детских игровых площадок. Сейчас работы почти завершены. Продолжаются комплексное благоустройство дворовых, дорог и тротуаров, капитальный и текущий ремонт многоквартирных домов», – рассказали в пресс-службе.

Фото: пресс-служба администрации г. о. Шатура
Обращения рошальцев принимали глава округа Николай Прилуцкий, его заместители и профильные специалисты.
«Так, жильцы дома №3 по ул. 1-й Первомайской попросили благоустроить двор. Недавно там обновили детский игровой комплекс, а зелёных насаждений не хватает. Замглавы округа Вячеслав Федотов пообещал обеспечить жителей саженцами деревьев и кустарников. Ближайшая акция по высадке пройдет осенью», – отметили в администрации.
Жители улицы Зелёной обратили внимание на то, что их путь до школ, больниц, магазинов проходит по оживленной трассе, вдоль которой нет тротуара и пешеходных переходов. Это опасно для детей и для взрослых. Для решения проблемы нужно время. На первом этапе специалисты отправятся на место для принятия решения.

Также жители обращались с вопросами очистки дренажных канав, установки «лежачих полицейских», газификации посёлков и проблемами ЖКХ.

Всего в ходе работы выездной администрации поступило 37 обращений от 25 человек. Все они взяты в работу.





Лора Луганская

