Из Шатуры в зону СВО отправляют авто- и мототехнику

14 августа 2025, 14:58

Фото: пресс-служба администрации м. о. Шатура

В зону проведения спецоперации из Шатуры отправляют грузовой автомобиль, болотоход и мотоциклы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.





Как рассказал глава муниципалитета Николай Прилуцкий, шатурские военные часто обращаются за помощью в отправке автомобилей и мотоциклов.

«Уверен, наши машины сослужат отличную службу бойцам и не раз выручат их в трудную минуту. Благодарю председателя Совета депутатов Дмитрия Янина за организацию этой отправки и тех, кто продолжает участвовать в сборе и доставке гуманитарной помощи», – сказал Прилуцкий.