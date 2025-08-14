Из Шатуры в зону СВО отправляют авто- и мототехнику
В зону проведения спецоперации из Шатуры отправляют грузовой автомобиль, болотоход и мотоциклы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципального округа.
Как рассказал глава муниципалитета Николай Прилуцкий, шатурские военные часто обращаются за помощью в отправке автомобилей и мотоциклов.
«Уверен, наши машины сослужат отличную службу бойцам и не раз выручат их в трудную минуту. Благодарю председателя Совета депутатов Дмитрия Янина за организацию этой отправки и тех, кто продолжает участвовать в сборе и доставке гуманитарной помощи», – сказал Прилуцкий.Как пояснили в администрации, из Шатуры на Сватовское направление уйдёт сразу несколько машин. Болотоход будет вывозить раненых с поля боя, доставлять на линию боевого соприкосновения провизию и боеприпасы. Тягач «Урал» и автомобиль УАЗ – незаменимая техника на фронте. В них дополнительно загрузят стройматериалы, матрасы и генераторы. А мобильности при выполнении боевых задач добавят мотоцикл «Днепр» и питбайк.
Напомним, в Московской области продолжается набор на контрактную службу. Вся информация опубликована на сайте: контрактмо.рф.