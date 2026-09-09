Для будущих мам Реутова проведут урок по уходу за младенцами

09 сентября 2026, 15:49

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Занятие на тему «Уход за новорождённым» состоится в женской консультации Реутова во вторник, 22 сентября, в рамках программы «Школа мам». Об том сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Встреча начнётся в 14:00. Её проведёт сертифицированная специалистка по грудному вскармливанию Дарья Кукуть.





«Будущим мамам расскажут о правильной организации грудного вскармливания, питании кормящей матери, сне ребёнка и о базовых правилах гигиены. Особое внимание эксперт уделит профилактике типичных проблем, с которыми сталкиваются родители в первые недели жизни младенца», — говорится в сообщении.