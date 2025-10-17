Для долголетов из Орехово-Зуева провели выездную диспансеризацию

17 октября 2025, 15:32

оригинал Фото: пресс-служба администрации Орехово-Зуевского г.о.

Выездную диспансеризацию провели в клубе «Активное долголетие» города Орехово-Зуево врачи из Ликино-Дулёвской поликлиники. Об этом сообщает пресс-служба округа.





Врачи измеряли рост, вес и давление долголетов, сделали им ЭКГ и проверили зрение. Кроме того, прямо на месте члены клуба сдали кровь на анализы.





«Пожилым людям рекомендуется проходить диспансеризацию два раза год. Особенно это важно для таких активных представителей «серебряного» возраста, которые занимаются в клубе спортом, танцами и йогой. Потому что физические нагрузки должны быть безопасными», — говорится в сообщении.