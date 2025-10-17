В Подмосковье стартовала программа переподготовки «Герои Подмосковья»

17 октября 2025, 15:23

оригинал Фото: istockphoto / gorodenkoff

Программа «Герои Подмосковья» помогает участникам СВО получить новые знания, развить управленческие навыки и начать карьеру в госсекторе или бизнесе. Лучшие выпускники, успешно прошедшие обучение, смогут претендовать на трудоустройство или попасть в кадровый резерв региона.





Участвовать могут как действующие бойцы, так и демобилизованные ветераны с высшим образованием и гражданством РФ. Регистрация в Московской области не требуется. Обучение бесплатное, проходит в формате очно-заочной профессиональной переподготовки и рассчитано на один год. Программа включает четыре очных модуля и стажировки в органах власти под руководством наставников.



Для участия нужно заполнить анкету на официальном сайте, приложить эссе, пройти тестирование и собеседование. Успешные кандидаты смогут пройти обучение и стажировку в рамках проекта.

