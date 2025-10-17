От гриппа привились уже более 2,3 млн жителей Подмосковья
Уже свыше 2,3 млн жителей Московской области прошли бесплатную вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.
Прививки делают в поликлиниках региона и в мобильных медицинских комплексах. Кроме того, прививочные бригады выезжают в школы и детские сады Подмосковья.
На прививку в поликлинике можно записаться по телефону 122, через портал госуслуг или чат-бот в Telegram. Вакцинация в мобильных комплексах проводится без записи. График работы комплексов размещён на сайте подмосковного Минздрава.«Призываю всех позаботиться о себе и своих близких и сделать прививку от гриппа. Вакцинация особенно нужна пожилым людям и пациентам с хроническими болезнями, а также детям и беременным женщинам. Более 2,3 млн человек в Московской области уже сделали такой выбор», — сказал зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.