От гриппа привились уже более 2,3 млн жителей Подмосковья

17 октября 2025, 14:42

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Уже свыше 2,3 млн жителей Московской области прошли бесплатную вакцинацию от гриппа в рамках сезонной прививочной кампании. Об этом сообщает пресс-служба подмосковного министерства здравоохранения.





Прививки делают в поликлиниках региона и в мобильных медицинских комплексах. Кроме того, прививочные бригады выезжают в школы и детские сады Подмосковья.



