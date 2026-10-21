Жителям Подмосковья напомнили о записи к врачу через чат-бота в МАХ
Получить ряд медицинских услуг жители Московской области могут с помощью чат-бота «Дениса» в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.
Через чат-бота можно записаться на очный приём врача или телемедицинскую консультацию, продлить цифровой рецепт на льготные медикаменты или получить электронную справку.
«Чат-бот делает взаимодействие жителя с медицинской сферой исключительно удобным», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.Для начала использования чат-бота следует перейти по ссылке и дать согласие на обработку персональных данных. Чтобы записаться к врачу, нужно указать свои контакты и номер полиса ОМС. Опция доступна для пациентов, прикреплённых к подмосковным поликлиникам.