Жителям Подмосковья напомнили о записи к врачу через чат-бота в МАХ

21 октября 2026, 13:11

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Получить ряд медицинских услуг жители Московской области могут с помощью чат-бота «Дениса» в мессенджере МАХ. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава РФ.





Через чат-бота можно записаться на очный приём врача или телемедицинскую консультацию, продлить цифровой рецепт на льготные медикаменты или получить электронную справку.





«Чат-бот делает взаимодействие жителя с медицинской сферой исключительно удобным», — отметила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.